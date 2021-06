Peruanos voltam às urnas para decidir futuro presidente

Mais de 25,28 milhões de peruanos estão aptos a participar, hoje (6), da escolha do próximo presidente do Peru. Candidatos mais votados no primeiro turno, que ocorreu em 11 de abril, Pedro Castillo, do partido Peru Livre, e Keiko Fujimori, do Força Popular, disputam para ver quem sucederá o atual mandatário, Francisco Sagasti. No primeiro turno, Castillo obteve 18,9% dos votos válidos, enquanto Keiko totalizou 13,4%.

Em um comunicado divulgado esta manhã, a Oficina Nacional de Processos Eleitorais (Onpe) informou que 25.287.954 eleitores estão inscritos para votar no país e em uma das 3.440 urnas instaladas no exterior, incluindo o Brasil.

Além do futuro presidente, os peruanos elegerão dois vice-presidentes para os próximos cinco anos. Para tentar impedir aglomerações em meio à pandemia da covid-19, as autoridades adotaram medidas como a sugestão de votação escalonada, recomendando que os eleitores procurem votar nos horários sugeridos conforme o número do documento de identidade (DNI). Além disso, a sugestão é que, no país, idosos, grávidas e pessoas que integram grupos de risco da covid-19 procurem votar das 14h às 16h (horário local).

Mais cedo, o chefe da Onpe, Piero Corvetto, convocou os peruanos a votar. “Ninguém pode ficar em casa. Vamos em massa às urnas”, disse Corvetto, pedindo que os eleitores utilizem duas máscaras, levem caneta, confirmem antes de sair de casa o local de votação e cumpram todos os protocolos de prevenção, recomendados por autoridades sanitárias, como manter o distanciamento social e mãos e objetos higienizadas com álcool 70°.

O presidente do Jurado Nacional de Elecciones (JNE), espécie de tribunal eleitoral peruano, Jorge Luis Salas Arenas, disse, esta manhã, não haver risco de fraudes no pleito. Em uma mensagem dirigida não só aos peruanos, mas também à comunidade internacional, Arenas garantiu que os órgãos eleitorais “procederão com a mais estrita imparcialidade, respeitando à vontade dos cidadãos do país”. Arenas destacou que a votação está sendo acompanhada de perto por observadores internacionais e por membros de partidos políticos peruanos. Os dois candidatos à presidência também declararam que respeitarão o resultado das urnas.

A previsão é de que os primeiros resultados comecem a ser divulgados a partir das 21h (horário de Brasília) de hoje. Segundo a embaixada peruana, no Brasil há 16.341 peruanos aptos a votar em uma das 59 mesas eleitorais instaladas em Belo Horizonte; Brasília; Curitiba; Fortaleza; Goiânia; Manaus; Porto Alegre; Rio Branco; Rio de Janeiro; Salvador e São Paulo.