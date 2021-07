Avião militar cai nas Filipinas e deixa pelo menos 45 mortos

Um avião da Força Aérea das Filipinas caiu e se partiu queimando em chamas em uma ilha ao sul do país neste domingo (4), matando pelo menos 45 pessoas depois que algumas delas pularam da aeronave, disseram autoridades, no pior desastre aéreo militar do país em quase 30 anos.

Fotos da cena mostravam chamas e fumaça saindo dos destroços espalhados entre os coqueiros enquanto homens em uniformes de combate circulavam, ao mesmo tempo que uma coluna de fumaça negra espessa subia para o céu.

A aeronave de transporte Lockheed C-130, que levava tropas com destino a operações de combate a insurgentes, caiu com 96 pessoas a bordo.

O avião tentou pousar no aeroporto de Jolo, mas ultrapassou a pista sem tocar o solo. Ele não conseguiu recuperar potência e altura suficientes e caiu nas proximidades de Patikul.

"Vários soldados foram vistos saltando da aeronave antes que ela atingisse o solo, poupando-os da explosão causada pelo acidente", disse a Força-Tarefa Conjunta Sulu em comunicado.

Não ficou claro quantos pularam ou se sobreviveram.