Roma: papa Francisco é internado para cirurgia programada no intestino

O papa Francisco foi internado no hospital Gemelli de Roma neste domingo (4) para uma cirurgia intestinal programada, disse o Vaticano. É a primeira vez dele no hospital desde sua eleição em 2013.

O porta-voz Matteo Bruni disse que o papa, de 84 anos, deve se submeter à cirurgia no final do domingo devido a um problema intestinal que tende a afetar pessoas mais velhas e pode causar dores abdominais.

O papa parecia estar bem de saúde algumas horas antes, quando se dirigiu a milhares de pessoas na Praça de São Pedro para sua bênção de domingo e anunciou uma viagem à Eslováquia e a Budapeste para setembro.

O extenso hospital e escola de medicina Gemelli --administrado por católicos e localizado na parte norte de Roma-- tradicionalmente trata papas, e uma parte de seu décimo andar está permanentemente reservada para eles.

Francisco sofre de estenose diverticular sintomática do cólon, uma condição em que bolsas em forma de saco se projetam da camada muscular do cólon, fazendo com que se torne estreito. Além de causar dor, a condição pode causar distensão abdominal, inflamação e dificuldade para evacuar.

Francisco às vezes fica sem fôlego porque uma parte de um de seus pulmões foi removida após uma doença quando ele era jovem e morava na Argentina, sua terra natal.

Ele também sofre de ciática, dor que irradia da parte inferior das costas, ao longo do nervo ciático, até as pernas. A condição, para a qual recebe fisioterapia regular, obrigou-o a faltar a vários eventos neste ano e já o levou a andar com dificuldade.

No ano passado, um forte resfriado o impediu de participar de um retiro quaresmal de uma semana com auxiliares seniores ao sul de Roma.

Em 2014, um ano depois de ser eleito Papa, Francisco foi forçado a cancelar vários compromissos por causa do que se acreditava ser uma doença de estômago.