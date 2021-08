EUA podem controlar covid-19 até 2022 com vacinação, diz especialista

Os Estados Unidos (EUA) podem controlar a covid-19 até o início do ano que vem se o ritmo das vacinações for acelerado, afirmou Anthony Fauci nessa terça-feira (24), um dia após a Pfizer obter aprovação completa da Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) do país, com mais aprovações chegando nas próximas semanas.

Maior especialista em doenças infecciosas do país, Fauci disse que a aprovação da FDA para a vacina da Pfizer-BioNTech abre caminho para que mais pessoas sejam imunizadas, com a potencial aprovação da vacina da Moderna chegando nas próximas semanas, e o aval para crianças mais jovens nos próximos meses.

"Eu gostaria de fazer um apelo às pessoas que não se vacinaram no país, para entenderem que temos a capacidade, entre nós mesmos, de essencialmente reduzir o tempo até o fim desta pandemia", afirmou Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, em conversa com jornalistas.

"Eu acredito que há uma chance razoável" de que a Pfizer ou a Moderna consigam liberação da FDA para crianças com menos de 12 anos antes das festas de fim de ano, acrescentou.

Durante a entrevista, autoridades norte-americanas pediram que empresas e mais governos locais e estaduais exijam a vacinação, em uma iniciativa para impulsionar a taxa de imunização.

"Agora é a hora" para os empregadores dos EUA começarem a exigir a vacinação, afirmou o coordenador da Resposta à Covid da Casa Branca, Jeffrey Zients, repetindo uma declaração feita pelo presidente Joe Biden na segunda-feira (23).