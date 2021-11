Prêmio Nobel da Paz terá cerimônia presencial este ano em Oslo

Os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz poderão receber suas homenagens em Oslo em dezembro, informou o Comitê Norueguês do Nobel nesta segunda-feira (1º), ao contrário de Estocolmo, onde as outras cerimônias do Nobel foram canceladas por causa da pandemia de covid-19 pelo segundo ano consecutivo.

Os jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov, que enfrentaram a fúria dos líderes das Filipinas e da Rússia para expor a corrupção e o desmando, receberam o Prêmio Nobel da Paz deste ano pela defesa da liberdade de expressão, em um momento de ataque em todo o mundo.

Só o Prêmio Nobel da Paz é concedido em Oslo, e todos os outros em Estocolmo.

>>>>Nobel completou 120 anos premiando poucas mulheres e nenhum brasileiro

O Comitê Norueguês do Nobel disse ter decidido que a cerimônia de entrega do prêmio de 2021 será um evento presencial, na prefeitura de Oslo, no dia 10 de dezembro.

"O comitê está esperando que tanto Maria Ressa quanto Dmitry Muratov compareçam à cerimônia", disse a entidade em comunicado.

A decisão contrasta com a posição da Fundação Nobel de não realizar uma cerimônia para os laureados em Estocolmo pelo segundo ano.

No ano passado, quando o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA) recebeu o Nobel da Paz, também não houve cerimônia em Oslo, devido à pandemia.

O chefe do PMA, David Beasley, comparecerá ao evento deste ano em Oslo, acrescentou o comitê.