Putin é revacinado contra covid-19, informam agências russas

O presidente russo, Vladimir Putin, foi revacinado contra a Covid-19, segundo informações de agências de notícias russas publicadas neste domingo.

Putin havia dito em junho de 2021 que foi imunizado com a vacina Sputnik V.

"Hoje, por recomendação sua e de seus colegas, recebi outra vacina, Sputnik Light. Isso se chama revacinação", disse Putin em reunião com o vice-diretor do Centro de Pesquisas de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, que desenvolveu as duas vacinas.