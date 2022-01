Governo Biden divulga plano para combater incêndios florestais nos EUA

O governo Biden divulgou nesta terça-feira (18) um plano de dez anos para tratar e manter milhões de hectares adicionais de florestas no oeste dos Estados Unidos (EUA) para reduzir a gravidade dos incêndios florestais sazonais.

“Não vamos parar os incêndios, mas o que podemos fazer é iniciar um processo de redução da natureza catastrófica desses incêndios”, disse o secretário de Agricultura dos EUA, Tom Vilsack, em entrevista no Arizona, ao lado do chefe do Serviço Florestal, Randy Moore.



O plano, chamado de Estratégia de Crise de Incêndios Florestais, visa tornar cerca de 20 milhões de hectares de florestas mais saudáveis e resistentes a essas ocorrências por meio de tratamentos como desbaste, poda e queimadas prescritas, informaram Vilsack e Moore.



As temporadas de incêndios florestais pioraram nos Estados Unidos nos últimos anos, após décadas de política federal para extinguir imediatamente o fogo em vez de deixar alguns queimassem de maneira controlada, levando ao acúmulo de arbustos inflamáveis, segundo um relatório sobre o plano.



As mudanças climáticas também levaram a condições mais quentes e secas no oeste norte-americano, tornando os incêndios mais comuns e os arbustos mais inflamáveis.



O Serviço Florestal dos EUA tem tratado historicamente cerca de 800 mil hectares no oeste dos Estados Unidos anualmente, diz o relatório.



Sob o novo plano, o Serviço Florestal, o Departamento do Interior e outros parceiros tratarão até 8 milhões de hectares adicionais de terras do Sistema Florestal Nacional e até 12 milhões de hectares adicionais de outras áreas federais, estaduais e privadas nos próximos dez anos.

A prioridade serão as regiões do Arizona, Colorado, Califórnia, Oregon e Washington.

