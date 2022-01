Mais de 28 mil migrantes cruzaram o Canal da Mancha em 2021

Em 2021, 28.395 migrantes cruzaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações com destino ao Reino Unido, informou o Ministério do Interior do país.

O número representa um aumento de cerca de 20 mil pessoas em relação a 2020, apesar dos esforços das autoridades para lidar com a perigosa travessia do canal.

De acordo com os dados, o número de migrantes que chegaram à costa sudeste da Inglaterra aumentou consideravelmente em novembro passado, quando foram contabilizadas 6.869 pessoas, principalmente entre os dias 10 e 16 daquele mês.

Em 11 de novembro, dia com número recorde, 1.185 migrantes cruzaram o canal em 33 barcos.

Dias depois, em 24 de novembro, 27 pessoas morreram quando o barco em que viajavam afundou.

O secretário de Estado de Imigração, Tom Pursglove, destacou os esforços do governo para reformar o sistema de imigração e lutar contra as pessoas que lucram financeiramente com a travessia.

Pursglove afirmou que a Lei de Nacionalidade e Fronteiras, que está sendo elaborada pelo Executivo, vai incluir punições contra aqueles que facilitam a entrada ilegal no Reino Unido.