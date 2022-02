Remdesivir mostra atividade antiviral contra variantes do coronavírus

O medicamento remdesivir, da Gilead Sciences, mostrou atividade antiviral contra a Ômicron, a Delta e outras variantes do coronavírus em estudos de laboratório, informou a empresa nesta sexta-feira (11).



Segundo a empresa farmacêutica, resultados de estudos recentes mostraram atividade semelhante do remdesivir contra as variantes e uma cepa ancestral do vírus detectada em Seattle, Washington.

O medicamento remdesivir, comercializado como Veklury, foi aprovado pela Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos em outubro de 2020 para tratar pacientes hospitalizados com covid-19. No mês passado, a prescrição foi estendida para pacientes não hospitalizados que tinham alto risco de doença grave.



De acordo com a Gilead, a enzima viral do coronavírus que o remdesivir tem como alvo não contém mutações únicas adicionais.

“Agora, com uma nova versão da Ômicron (subvariante BA.2) em circulação em todo o mundo, esses dados mais recentes também sugerem que o remdesivir manterá a atividade antiviral contra a nova subvariante", disse Tomas Cihlar, vice-presidente sênior de pesquisa em virologia da Gilead.

