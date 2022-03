Arqueólogos descobrem cinco túmulos na necrópole de Saqqara, no Egito

Arqueólogos descobriram cinco túmulos antigos adornados com pinturas bem preservadas em um cemitério em Saqqara, nos arredores da capital do Egito, Cairo, informaram autoridades neste sábado (19).

Os túmulos pertencem a oficiais de alto escalão do Império Antigo e Primeiro Período Intermediário, datados de mais de 4 mil anos, informou o Ministério do Turismo e Antiguidades do país.

Localizados perto da pirâmide do rei Merenré I, eles também continham grandes caixões de pedra, caixões de madeira e outros artefatos, incluindo pequenas estátuas e cerâmica.

Saqqara, que fica ao sul das Pirâmides de Gizé, tem fornecido rico conjunto de descobertas arqueológicas nos últimos anos.

