Coreia do Norte lançará satélites para monitorar EUA e aliados

A Coreia do Norte lançará uma série de satélites de reconhecimento nos próximos anos, para fornecer informações em tempo real sobre ações militares dos Estados Unidos (EUA) e seus aliados, informou a mídia estatal nesta quinta-feira (10).

Segundo a agência de notícias estatal KCNA, enquanto inspecionava a Administração Nacional de Desenvolvimento Aeroespacial da Coreia do Norte, Kim Jong-un disse que muitos satélites de reconhecimento militar seriam colocados em órbita polar sincronizada com o sol, conforme plano de cinco anos anunciado no ano passado.

"Ele ressaltou que o objetivo de desenvolver e operar o satélite de reconhecimento militar é fornecer às Forças Armadas da Coreia do Norte informações em tempo real sobre as ações militares contra elas pelas tropas de agressão do imperialismo dos EUA e suas forças vassalas na Coreia do Sul, no Japão e Pacífico", acrescentou a agência.

A Coreia do Norte parece estar se preparando para lançar um satélite de reconhecimento, que pode ser tão controverso quanto os testes do país com armas nucleares, porque usam a mesma tecnologia proibida de mísseis balísticos, dizem especialistas.

A Coreia do Norte diz que realizou dois testes de sistemas de satélite em 27 de fevereiro e 5 de março. Autoridades da Coreia do Sul, do Japão e dos EUA afirmam que os testes envolveram lançamentos de mísseis balísticos.

Os lançamentos receberam condenação internacional. Os militares dos EUA disseram que aumentaram a vigilância e a coleta de reconhecimento no Mar Amarelo.

