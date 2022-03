PMA eleva nivel de assistência alimentar na Ucrânia

O chefe do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da Organização das Nações Unidas (ONU), David Beasley, informou neste sábado (5) que a agência elevou assistência para atender de 3 a 5 milhões de pessoas na Ucrânia, que começam a sofrer com a escassez de alimentos. Segundo ele, essas operações envolvem muitos veículos, compras e assistência em dinheiro às famílias necessitadas.

Beasley está na Polônia e avalia que o conflito poderá colocar a crise de fome no mundo em nível nunca antes visto. De acordo com ele, a meta do PMA é criar uma linha de apoio em Kiev, capital da Ucrânia, e em outras cidades do país, atingidas pelo combate.

Em Kiev já há relatos de escassez grave de comida e de água, enquanto em Kharkiv as equipes do PMA estão montando operações de ajuda. Esses pontos de entrega de assistência alimentar também estão sendo criados em países fronteiriços, como a Polônia.

A agência informou estar “numa corrida contra o tempo para posicionar alimentos em áreas de conflito”. Na Ucrânia, a meta é encontrar parceiros para ajudar na distribuição da assistência, enquanto nos países vizinhos, as equipes estão identificando vendedores locais para conseguir comprar mais estoques.

Impacto no mundo

A agência lembra que juntos, Rússia e Ucrânia são responsáveis por 29% do mercado global de comércio de trigo. Uma interrupção forte na produção e nas exportações poderá colocar o preço dos alimentos na maior alta de 10 anos. O chefe do PMA, David Beasley, teme que mais pessoas no mundo fiquem famintas em um cenário como este.

*Com informações da ONU Notícias