Para EUA, zona de exclusão na Ucrânia pode causar conflito mais amplo

Os Estados Unidos defenderam hoje (4) a decisão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de não estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, argumentando que tal medida poderia fazer com que o conflito se espalhasse para mais países.

"Temos a responsabilidade de garantir que a guerra não ultrapasse a Ucrânia. Uma zona de exclusão aérea poderia levar a uma guerra total na Europa", disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.