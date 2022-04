Elefante mata pesquisador colombiano em Uganda

Um elefante matou um pesquisador colombiano que estava estudando chimpanzés no Parque Nacional de Kibali, no oeste de Uganda, informaram autoridades.

Sebastián Ramírez Amaya, que estudava na Universidade Estadual do Arizona (ASU), nos Estados Unidos, foi morto pisoteado no domingo (10), enquanto conduzia pesquisas na floresta com um assistente.

"Eles se depararam com um elefante solitário que os atacou, forçando a dupla a correr em direções diferentes", disse a Agência de Vida Selvagem, de Uganda, em comunicado divulgado ontem à noite..

"O elefante seguiu Sebastián e o pisoteou, levando à sua morte", acrescentou.

Amaya estava fazendo doutorado sobre a vida social dos chimpanzés machos e fêmeas, de acordo com seu perfil no site da ASU.

A morte dele ocorre três meses depois de um turista saudita ter sido morto por um elefante, em outro parque nacional de Uganda.

