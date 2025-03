Papa segue estável e próximo boletim médico será no sábado

Cidade do Vaticano

O papa Francisco, que luta no hospital há quase três semanas contra uma pneumonia, permaneceu estável nesta quinta-feira e não teve novos episódios de crises respiratórias, disse o Vaticano.

Em um sinal de progresso do tratamento do pontífice, que tem 88 anos, os médicos afirmaram que não emitirão um novo boletim até sábado, “considerando a estabilidade de sua condição clínica”.

Francisco foi internado no hospital Gemelli, em Roma, no dia 14 de fevereiro, com uma forte infecção respiratória, que exigiu um tratamento cada vez mais agressivo.

No mais recente boletim médico sobre o seu estado de saúde, o Vaticano informou que o papa não teve febre e que seus exames de sangue permanecem estáveis. Apesar da pausa nas informações diárias sobre seu estado, os médicos ainda chamam o prognóstico do pontífice de cauteloso. Isso significa que ele ainda não está fora de perigo.

Nos últimos dias, o tom das atualizações vindas do Vaticano tem sido mais otimista, após dois episódios de “insuficiência respiratória aguda” na segunda-feira.

Nesta quinta-feira, o Vaticano informou que o papa conseguiu trabalhar enquanto se submetia ao tratamento e descansava.

O Vaticano também afirmou que o pontífice, que tem usado uma cadeira de rodas nos últimos anos, por causa das dores no joelho e nas costas, continua fazendo fisioterapia para ajudar na sua mobilidade. As sessões tiveram início na quarta-feira.

Os episódios respiratórios da segunda-feira exigiram que Francisco usasse ventilação mecânica não-invasiva. Trata-se de uma máscara sobre o rosto, que ajuda a jogar ar nos pulmões.

Agora, o papa está recebendo essa ventilação apenas à noite, segundo o Vaticano. Durante o dia, ele recebe oxigênio por uma pequena mangueira sob o nariz.

Francisco não é visto em público desde a sua internação. É a maior ausência do pontífice desde o início do seu papado, há 12 anos. Seus médicos não anteciparam qual é a possível duração do tratamento.

O papa, conhecido por trabalhar à exaustão, manteve seus deveres no hospital. Nesta quinta-feira, o Vaticano anunciou a escolha de dois bispos, atos que exigiam a aprovação do pontífice.

O papa teve vários problemas de saúde nos últimos dois anos e possui propensão a dificuldades pulmonares, por causa de uma pleurisia que teve quando jovem. Parte de um pulmão seu foi removido.

A pneumonia dupla é uma infecção grave dos dois pulmões, que pode inflamá-los e deixar cicatrizes, dificultando a respiração.

* Reportagem de Joshua McElwee; reportagem adicional de Alvise Armellini

* É proibida a reprodução deste conteúdo