EUA: guerra na Ucrânia pode elevar insegurança alimentar global

A guerra na Ucrânia será responsável por exacerbar a "já grave" insegurança alimentar no mundo, com choques de preços e de oferta somando-se às pressões inflacionárias globais, afirmou nesta terça-feira a secretária do Tesouro dos Estados Unidos (EUA), Janet Yellen.

Mesmo antes da guerra, mais de 800 milhões de pessoas, ou 10% da população global, sofriam com a insegurança alimentar crônica, disse a secretária, e estimativas mostram que preços mais altos de alimentos podem levar ao menos mais 10 milhões de pessoas à pobreza.



Janet Yellen disse que os países deveriam evitar a proibição de exportações que possam elevar mais os preços e, ao mesmo tempo, intensificar o suporte a populações vulneráveis e pequenos produtores.

"Quero ser clara: as ações da Rússia são responsáveis por isso", disse a secretária. Janet Yellen acrescentou que os Estados Unidos trabalham com parceiros e aliados com urgência para "ajudar a mitigar os efeitos da guerra irresponsável da Rússia sobre os mais vulneráveis no mundo."

