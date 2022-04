Novos casos e mortes por covid-19 continuam a baixar no mundo

O número de novos casos confirmados e de mortes causadas pela covid-19 continua a cair no mundo na última semana, segundo dados publicados hoje (13) no relatório epidemiológico semanal da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esta é a terceira semana consecutiva em que os dois indicadores caem. Últimas taxas estão em 24% e 18%, respetivamente.

O total global da semana passada foi de 7 milhões de novos casos de covid-19 e mais de 22 mil mortes, com declínios observados em todas as regiões.

Com isso, o número total de pessoas infectadas desde o início da pandemia, e que passaram por teste diagnóstico sobe para 496 milhões, enquanto as mortes chegam a 6 milhões globalmente.

A OMS insistiu que essas tendências positivas devem ser interpretadas com cautela, na medida em que muitos países estão mudando a estratégia de testagem e os testes diminuíram consideravelmente, levando à detecção de menos casos dos que os que realmente existem.

Na semana passada, os Estados Unidos registraram o maior número de mortes (3.682), seguidos pela Coreia (2.186), Rússia (2.008), Alemanha (1.686) e o Brasil (1.120).

A Europa e a região do Pacífico Ocidental, que inclui a China, tiveram as maiores quedas no número de casos, ambos de 26%.

A África foi o continente com o declínio mais acentuado nos óbitos (-40%).

No mesmo relatório, a OMS informa que continua a monitorar várias subvariantes da Ômicron, que representa 99,2% de toda a sequenciação genética no mundo.

Dessa forma, os cientistas estão acompanhando a evolução das subvariantes BA.1, BA2, BA3, bem como as mais recentes BA.4 e BA.5, e das formas recombinada de BA.1 e BA.2, a fim de determinar as características e compreender o possível impacto na saúde pública.

A OMS também confirmou que embora a Ômicron possa contornar a imunidade oferecida pelas vacinas, elas continuam a ser eficazes na prevenção de doenças graves e na hospitalização.

