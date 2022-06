Coreia do Sul e EUA fazem demonstração conjunta de poder aéreo

A Coreia do Sul e os Estados Unidos (EUA) fizeram hoje demonstração conjunta de poder aéreo, durante visita da vice-secretária de Estado norte-americana, Wendy Sherman. Ela disse que haverá resposta forte e clara se a Coreia do Norte conduzir um teste nuclear.

A demonstração, que envolveu 20 aviões de guerra, incluindo caças F-35A, ocorreu um dia depois que os aliados dispararam oito mísseis terra-terra na costa leste da Coreia do Sul, em resposta a uma série de mísseis balísticos de curto alcance lançados pela Coreia do Norte no domingo (5).

"A Coreia do Sul e os Estados Unidos demonstraram sua forte capacidade e determinação para atacar com rapidez e precisão qualquer provocação norte-coreana", disseram os militares sul-coreanos em comunicado, acrescentando que os aliados estão monitorando de perto e se preparando para qualquer nova provocação norte-coreana.

A declaração veio horas depois de Sherman se encontrar com seu colega sul-coreano, Cho Hyun-dong, em Seul, para discutir a Coreia do Norte. O Estado recluso realizou uma série de testes de mísseis recentemente e alguns analistas acreditam que ele está se preparando para retomar os testes de armas nucleares após um hiato de cinco anos.

"Qualquer teste nuclear seria uma violação completa das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e haveria uma resposta rápida e vigorosa. Acredito que não apenas a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão, mas o mundo inteiro responderia de maneira forte e clara", disse Sherman em entrevista após a reunião.

