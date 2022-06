Estados Unidos avaliam retirar tarifas sobre a China

O governo dos Estados Unidos está avaliando remover algumas tarifas sobre a China e uma possível pausa no imposto federal sobre o gás, à medida em que luta para combater a alta dos preços da gasolina e da inflação, disseram autoridades de Washington.

A secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, afirmou que algumas tarifas impostas à China pelo governo do ex-presidente Donald Trump não têm “propósito estratégico”, e acrescentou que o presidente Joe Biden está revisando-as para tentar reduzir a inflação.

Outra autoridade do governo Biden, a secretária de Energia, Jennifer Granholm, acrescentou que o presidente também poderá suspender o imposto federal sobre o gás como uma opção para baixar os preços.

Os comentários das autoridades acontecem no momento em que o governo Biden sofre para lidar com a inflação e o preço recorde da gasolina.

A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, afirmou que a inflação levará dois anos para cair para a meta de 2% do Banco Central, "caindo" gradualmente.

Yellen, falando à ABC News, disse que o governo está revisando sua política tarifária para a China, mas não citou detalhes e se recusou a dizer quando pode haver uma decisão.

Práticas desleais

“Todos reconhecemos que a China se envolve em uma série de práticas comerciais desleais, com as quais é importante lidar, mas entre as tarifas que herdamos, algumas não têm propósito estratégico e aumentam o custo aos consumidores”, acrescentou.

Yellen não listou tarifas específicas e se recusou a dizer quando o governo Biden pode tomar uma decisão sobre o assunto.

Biden disse, em 2018 e 2019, que estava considerando retirar algumas tarifas impostas por Trump sobre centenas de bilhões de dólares de bens chineses, em meio a uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

