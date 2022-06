Rainha Elizabeth acena à multidão em comemoração de Jubileu

Uma sorridente rainha Elizabeth acenou para a multidão que se reuniu do lado de fora do Palácio de Buckingham, nesta quinta-feira (2), no início dos quatro dias de pompa, festas e paradas no Reino Unido para comemorar os seus 70 anos no trono britânico.

A monarca de 96 anos apareceu na varanda ao lado da sua família, mas o palácio posteriormente disse que ela sofreu uma recaída em seus problemas de mobilidade e sentiu certo desconforto, e não comparecerá mais à missa de Ação de Graças na sexta-feira.

A rainha reduziu suas aparições públicas nos últimos meses devido a “problemas episódicos de mobilidade”, e o palácio afirmou que as decisões de comparecer a eventos que marcam o Jubileu de Platina serão tomadas mais em cima da hora.

“A rainha gostou muito da Parada e do Desfile Aéreo de Aniversário de hoje (quinta-feira), mas sentiu certo desconforto”, disse o palácio em comunicado.

“Considerando a jornada e as atividades exigidas para participar do Serviço Nacional de Ação de Graças de amanhã (sexta-feira) na Catedral de São Paulo, sua majestade, com grande relutância, concluiu que não comparecerá”.

A rainha posteriormente apareceu em sua casa no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, para iluminar o Farol Principal do Jubileu de Platina, um dos milhares que serão acesos no Reino Unido e na Commonwealth na noite desta quinta-feira.

A notícia da ausência da rainha da missa de sexta-feira ofuscou o primeiro dia das celebrações do Jubileu de Platina, com dezenas de milhares de entusiastas da família real alinhados nas ruas de Londres para uma parada militar.

Elizabeth, usando uma bengala e vestindo uma roupa azul, foi acompanhada pelo filho e herdeiro, príncipe Charles, de 73 anos; o filho mais velho dele, príncipe William, e a esposa dele Kate, e outros membros da família real na varanda do Palácio de Buckingham.

Enquanto a família acenava à multidão e aproveitava o sobrevoo da Força Aérea Real, Louis --filho de 4 anos de William-- tampou os ouvidos e gritou com os aviões que passavam acima. Ele depois deu saltos quando os jatos Red Arrow soltaram fumaças vermelhas, brancas e azuis.

Elizabeth está no trono há mais tempo do que qualquer um dos seus antecessores e é a terceira monarca mais longeva da história de um Estado soberano. Pesquisas de opinião mostram que ela continua muito popular e respeitada entre o povo britânico.

Líderes mundiais como o presidente norte-americano, Joe Biden, o francês Emmanuel Macron, o papa Francisco e ex-primeiros-ministros do Reino Unido estiveram entre os que enviaram mensagens positivas para ela.

"Obrigado a todos que estiveram envolvidos na convocação de comunidades, famílias, vizinhos e amigos para marcar meu Jubileu de Platina, no Reino Unido e em toda a Commonwealth", afirmou a rainha, que apareceu na sacada do Palácio de Buckingham durante um desfile militar, em um comunicado.

"Continuo inspirada pela boa vontade que me foi demonstrada e espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi alcançado nos últimos 70 anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo."

