Nova York declara estado de emergência por varíola dos Macacos

A governadora do Estado de Nova York, Kathy Hochul, declarou na sexta-feira estado de emergência por causa da propagação contínua da varíola dos macacos.



"Estou declarando uma emergência estadual de desastre para fortalecer nossos esforços contínuos para enfrentar o surto de varíola dos macacos", escreveu Hochul no Twitter.



Ela acrescentou que mais de um em cada quatro casos da doença nos Estados Unidos estão em Nova York. O Estado também registra impacto desproporcional nos grupos de risco.



Em 29 de julho, o Estado de Nova York tinha um total de 1.383 casos confirmados, de acordo com o departamento estadual de saúde.



Brasil e Espanha relataram as primeiras mortes relacionadas à doença fora da África nesta semana.



A Organização Mundial da Saúde declarou na semana passada emergência global de saúde, seu nível mais alto de alerta, sobre o surto de varíola dos macacos.