Parlamentares dos EUA chegam a Taiwan em meio tensão com China

Uma delegação de parlamentares dos Estados Unidos chegou a Taiwan neste domingo (14) para uma viagem de dois dias, durante a qual se reunirá com a presidente Tsai Ing-wen, configurando o segundo grupo de alto nível da política norte-americana a visitar o local em meio às tensões militares entre a ilha autogovernada e a China.

Pequim, que reivindica Taiwan como seu território, tem realizado exercícios militares ao redor da ilha para expressar indignação com a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipé, no início de agosto.

A embaixada dos EUA em Taipé disse que a delegação está sendo liderada pelo senador Ed Markey, acompanhado por quatro membros da Câmara, no que descreveu como parte de uma visita maior à região do Indo-Pacífico. O gabinete presidencial de Taiwan disse que o grupo se reunirá com Tsai na manhã de segunda-feira.

"Especialmente num momento em que a China está elevando as tensões no Estreito de Taiwan e em toda a região com exercícios militares, o fato de Markey liderar uma delegação para visitar Taiwan mais uma vez demonstra o firme apoio do Congresso dos Estados Unidos ao país", afirmou o gabinete em comunicado.

Markey preside o Subcomitê de Relações Exteriores com Ásia Oriental e Pacífico e de Segurança Cibernética Internacional no Senado dos EUA. O gabinete de Markey disse que os congressistas “reafirmarão o apoio dos Estados Unidos a Taiwan", e completou que incentivará a estabilidade e a paz em todo o Estreito de Taiwan..

A embaixada da China em Washington disse neste domingo que a mais recente visita do Congresso a Taiwan "mais uma vez prova que os EUA não querem ver estabilidade no Estreito de Taiwan e não poupou esforços para provocar confrontos entre os dois lados e interferir nos assuntos internos da China".

