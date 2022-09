Com tempestades, Ian chega à Florida como furacão de categoria 4

O furacão Ian atingiu a costa do Golfo da Flórida com força catastrófica na quarta-feira (28), desencadeando ventos extremos, chuvas torrenciais e séries devastadoras de ondas oceânicas que o tornaram uma das tempestades mais poderosas dos EUA nos últimos anos.

O Ian chegou ao continente às 15h05 no horário local (16h05 no horário de Brasília), perto de Cayo Costa, uma ilha de barreira a oeste de Fort Myers, como um furacão de categoria 4, com ventos sustentados de até 241 km por hora, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

A velocidade do vento da tempestade a coloca um pouco abaixo da designação máxima de Categoria 5 na escala Saffir-Simpson, a mais severa para tempestades, que considera ventos sustentados de pelo menos 252 km/h.

Cerca de 90 minutos depois, o NHC informou que o Ian havia se mudado para a costa da Flórida ao sul da cidade portuária de Punta Gorda, com ventos sustentados ligeiramente reduzidos, chegando a 233 km/h.

O governador Ron DeSantis disse que o Ian gerou tempestades com risco de vida, com ondas e enchentes com água do mar impulsionadas pelo vento ao longo da costa de até 3,7 metros em alguns lugares. Os meteorologistas também alertaram para tempestades intensas e possíveis tornados, com até 600 milímetros de chuva esperados em partes do centro da Flórida, à medida que a tempestade avançava para o interior.

"Esta é uma tempestade sobre a qual falaremos por muitos anos, um evento histórico", disse Ken Graham, diretor do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

A região ao redor do ponto de chegada do furacão abriga quilômetros de praias de areia, dezenas de hotéis resort e vários parques de trailers, locais preferidos por aposentados e turistas. Mas a tempestade logo transformou cidades costeiras idílicas em zonas de desastre.

Uma hora após a chegada do furacão, um vídeo postado nas redes sociais e nas emissoras de TV locais mostrava a água alimentada por tempestades passando por várias comunidades, quase atingindo os telhados.

A cidade de Fort Myers Beach estava quase submersa pelas águas da enchente, e as ruínas das casas podiam ser vistas flutuando rio abaixo, junto com carros.

O Ian atingiu Cuba na terça-feira e deixou todo o país sem energia, e deve chegar a Flórida na noite de quarta-feira, ao sul de Tampa Bay, em algum lugar entre Sarasota e Naples.

Na noite de terça-feira, ventos com força de tempestade tropical gerados pelo Ian se estenderam pela cadeia de ilhas de Florida Keys até a costa mais ao sul da Costa do Golfo do Estado, informou o NHC.

Quase 60 distritos escolares da Flórida cancelaram as aulas devido ao furacão, segundo o governador, Ron DeSantis. Mais de 175 centros de evacuação foram abertos em todo o Estado, muitos deles edifícios escolares convertidos em abrigos.

