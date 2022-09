Incêndio permanece no sudoeste da França; mais moradores são retirados

Um incêndio florestal que ocorre desde segunda-feira (12) no sudoeste da França levou as autoridades a retirar hoje (14) mais 500 moradores de suas casas. Com isso, o total de retiradas sobe para mais de mil na área, que já foi atingida pelo fogo neste verão.

Mil bombeiros e 11 aviões combatem o incêndio, que queimou mais de 3.600 hectares e destruiu quatro casas e vários edifícios na zona vitivinícola de Medoc.

“As condições meteorológicas continuam desfavoráveis, com persistência do vento, calor e seca. Os incêndios continuam ativos", disse o departamento de Gironda em comunicado, acrescentando que sete bombeiros foram feridos.

A França, como o resto da Europa, teve que enfrentar ondas de calor e uma seca durante o verão que causaram vários incêndios florestais em todo o continente.

Perto de 65 mil hectares foram incendiados até agora na França este ano, metade no sudoeste do país, seis vezes a média anual de 2006 a 2021, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais.

