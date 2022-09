Papa irá ao Bahrein participar de Fórum para o Diálogo

O papa Francisco visitará o Bahrein de 3 a 6 de novembro, para participar de conferência internacional, anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (28).

Francisco irá ao país insular do Golfo, na península Arábica, para participar do Fórum do Bahrein para o Diálogo: Oriente e Ocidente para a Coexistência Humana.

Em 2019, Francisco visitou Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o primeiro pontífice a visitar a península Arábica e celebrar uma missa lá.

Cerca de 70% da população do Bahrein é formada por muçulmanos e, ao contrário da Arábia Saudita, o país permite que a pequena comunidade cristã - composta principalmente por trabalhadores estrangeiros - pratique sua fé publicamente nas duas igrejas existentes.

Autoridades do Vaticano anunciaram, pela primeira vez, a viagem ao Bahrein no voo de volta da viagem do papa ao Cazaquistão no início deste mês. As datas, no entanto, ainda não tinham sido divulgadas.

