Ucrânia recebe US$ 1,5 bi em nova ajuda financeira dos Estados Unidos

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, agradeceu aos Estados Unidos neste sábado por seu apoio depois que a Ucrânia recebeu mais 1,5 bilhão de dólares em assistência financeira internacional.

"O orçamento do Estado da Ucrânia recebeu uma doação de US$ 1,5 bilhão. Esta é a última parcela da ajuda de 4,5 bilhões de dólares dos Estados Unidos do @WorldBank Trust Fund", tuitou Shmyhal.

Ele disse que os fundos serão usados para reembolsar despesas orçamentárias para pagamentos de pensões e programas de assistência social.

