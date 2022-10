Explosão danifica ponte entre Rússia e Crimeia

A explosão de um caminhão danificou seriamente, neste sábado (8), a ponte rodoviária e ferroviária que liga a Rússia à Crimeia, atingindo um símbolo de prestígio da anexação da península por Moscou e a principal rota de abastecimento para as forças russas que lutam para manter o território capturado no sul da Ucrânia.



A explosão na ponte sobre o Estreito de Kerch, pela qual a Rússia ainda não atribuiu a culpa, gerou mensagens otimistas de autoridades ucranianas, mas nenhuma reivindicação direta de responsabilidade.



Investigadores russos disseram que três pessoas morreram, provavelmente ocupantes de um carro que passava perto do caminhão que explodiu.



A Rússia anexou a Crimeia em 2014, e a Ponte Kerch, de 19 quilômetros, que a liga à rede de transportes da Rússia, foi aberta com grande alarde quatro anos depois pelo presidente Vladimir Putin.



A ponte agora representa uma importante artéria para as forças russas que assumiram o controle da maior parte da região de Kherson, no sul da Ucrânia, e para o porto naval de Sebastopol, cujo governador disse aos moradores locais: "Mantenham a calma. Não entrem em pânico".



Ainda não está claro se a explosão foi um ataque deliberado, mas os danos à ponte, uma infraestrutura de alto nível, ocorreram em um momento em que a Rússia sofreu derrotas no campo de batalha e um dia após o aniversário de 70 anos de Putin.\



*É proibida a reprodução deste conteúdo.