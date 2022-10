Furacão atinge costa do Pacífico do México

O Roslyn, poderoso furacão de categoria 3, atingiu o estado mexicano de Nayarit, na costa do Pacífico, neste domingo (23), com fortes tempestades e risco de provocar mortes, além de ventos prejudiciais em sua rota, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

O Roslyn, que foi rebaixado da categoria 4 desde ontem, atingiu o solo às 5h20, horário local (8h20 no horário de Brasília) perto de Santa Cruz, no norte de Nayarit, região costeira que abriga praias turísticas populares como Sayulita e Punta Mita.

Ele estava com ventos máximos sustentados perto de 195 km, embora se esperasse rápido enfraquecimento à medida que se movia mais para o interior do Centro-oeste do México ao longo do dia, disse o NHC.

Um alerta de furacão estava em vigor para a costa de Playa Perula a Escuinapa e Las Islas Marias. De 8 a 10 polegadas de chuva eram esperadas em Jalisco, na costa superior de Colima, oeste de Nayarit e sudeste de Sinaloa.

Vídeo divulgado pela agência de proteção civil do México mostrou árvores balançando, com ventos fortes e rajadas de chuva, quando o Roslyn pousou em Nayarit.

As autoridades mexicanas abriram abrigos de emergência ao longo das áreas costeiras de Nayarit e na fronteira com o estado de Jalisco, e alertaram as pessoas para não confiar em momentos de calmaria durante a tempestade. Els devem permanecer abrigadas até que as autoridades digam que o perigo acabou.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.