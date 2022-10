Japão e EUA farão exercícios conjuntos para defender ilhas remotas

O Japão e os Estados Unidos planejam realizar exercícios em novembro para simular defesa de ilhas remotas em que serão estabelecidas, pela primeira vez, bases logísticas conjuntas.

O ministro da Defesa do Japão, Hamada Yasukazu, disse que as Forças de Autodefesa japonesas e militares americanos irão efetuar as manobras entre 10 e 19 de novembro no sul do Japão. Será o 16º treinamento ativo nipo-americano realizado até o momento.

Os exercícios vão envolver 36 mil integrantes, 30 embarcações e 370 aeronaves. O objetivo é simular uma resposta a ataques de mísseis balísticos e defesa de ilhas remotas do Japão.

Como será

Instalações logísticas conjuntas para armazenar combustíveis e equipamentos serão criadas no Camp Kinser, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, na província de Okinawa, e na ilha de Amami Oshima, na província de Kagoshima.

Pela primeira vez, parte das manobras irá incluir embarcações da Marinha do Reino Unido e da Austrália, assim como a participação de oficiais da Organização do Tratado do Atlântico Norte como observadores.

O Ministério da Defesa do Japão disse que os exercícios não se destinam à defesa contra um país específico. Afirmou que as manobras vão demonstrar uma forte determinação de não tolerar qualquer tentativa unilateral de mudar o cenário pela força, e visam contribuir para a defesa do Japão, assim como para a paz e segurança da região.

