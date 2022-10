Coreia do Norte dispara míssil sobre o Japão; moradores são alertados

A Coreia do Norte disparou hoje (4) um míssil balístico sobre o Japão, pela primeira vez nos últimos cinco anos. Os moradores foram alertados para que se protejam e foi determinada a suspensão temporária das operações de trens no Norte do país..

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) e a guarda costeira japonesa informaram sobre o teste do míssil, lançado sobre a costa leste da Coreia do Norte.

O governo japonês alertou os cidadãos para se protegerem, pois o míssil parecia ter sobrevoado e passado por seu território antes de cair no Oceano Pacífico. As autoridades informaram que não foi usada qualquer medida de defesa para destruir o míssil, o primeiro a sobrevoar ou passar pelo Japão ao sair da Coreia do Norte desde 2017.

"A série de ações da Coreia do Norte, incluindo seus repetidos lançamentos de mísseis balísticos, ameaça a paz e a segurança do Japão, da região e da comunidade internacional, e representa sério desafio", disse o porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, em entrevista.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, chamou as ações da Coreia do Norte de "bárbaras" e afirmou que o governo continuará a coletar e a analisar informações.

O JCS da Coreia do Sul disse que o lançamento parece ter sido de um míssil balístico de alcance intermediário (IRBM), lançado da província de Jagang. A Coreia do Norte usou a província para lançar vários testes recentes, incluindo mísseis que alegou serem "hipersônicos".

