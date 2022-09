Coreia do Norte dispara mísseis antes de visita de Kamala a Seul

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance em sua costa leste nesta quarta-feira (28), disseram militares sul-coreanos, apenas um dia antes da chegada da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, a Seul.

Depois de uma parada no Japão, Kamala deve chegar na quinta-feira (29) à capital sul-coreana e visitar a Zona Desmilitarizada (DMZ) fortificada entre os vizinhos.

A guarda costeira do Japão também relatou um suposto teste de míssil balístico.

O lançamento ocorreu dois dias depois que as forças da Coreia do Sul e dos EUA realizaram exercício militar nas águas da costa leste da Coreia do Sul envolvendo um porta-aviões. No domingo (25), a Coreia do Norte disparou outro míssil balístico em direção ao mar ao largo de sua costa leste.

Em um discurso horas antes a bordo do destróier USS Howard na cidade japonesa de Yokosuka, Kamala Harris disse que o lançamento de domingo fazia parte de um "programa de armas ilícitas que ameaça a estabilidade regional e viola várias resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU)".

Desde 2006, a Coreia do Norte está sujeita a sanções da ONU, as quais o Conselho de Segurança tem intensificado de forma constante e unânime ao longo dos anos para cortar o financiamento de seus programas de armas nucleares e mísseis balísticos.

A Coreia do Norte rejeita as resoluções da ONU como uma violação de seu direito soberano de autodefesa e exploração espacial, e critica os exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul como prova de suas intenções hostis.

*Reportagem adicional de Kantaro Komiya e Trevor Hunnicutt, em Tóquio

