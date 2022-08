Coreia do Sul e EUA iniciam maiores exercícios militares desde 2017

A Coreia do Sul e os Estados Unidos (EUA) iniciaram nesta segunda-feira seus maiores exercícios militares conjuntos em anos, com a retomada do treinamento de campo, disseram autoridades. Os aliados buscam aumentar a prontidão sobre potenciais testes de armas da Coreia do Norte.

Os exercícios anuais de verão, chamados Ulchi Freedom Shield este ano e programados para terminar em 1º de setembro, ocorrem depois que o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que assumiu o cargo em maio, prometeu "normalizar" os exercícios conjuntos e aumentar a dissuasão contra a Coreia do Norte.

A Coreia do Sul lançou separadamente os exercícios de defesa civil de Ulchi, de quatro dias, projetados para aumentar a prontidão do governo, pela primeira vez desde o surgimento da pandemia de covid-19.

Os exercícios militares e civis visam melhorar a preparação do país para atender aos padrões em mudança de guerra, com ameaças cibernéticas em evolução contra instalações importantes, como fábricas de chips e cadeias de suprimentos, disse Yoon.

"Manter a paz na península coreana é construído em nossa postura de segurança hermética", afirmou Yoon em reunião de gabinete, pedindo exercícios completos baseados em cenários do mundo real.

Os exercícios são os maiores desde 2017, depois de serem reduzidos por causa da covid-19 e da postura do antecessor de Yoon, de reiniciar negociações com Pyongyang.

A Coreia do Norte disparou dois mísseis de cruzeiro da costa oeste na semana passada, depois que a Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciaram o treinamento preliminar para os exercícios.

A Coreia do Norte tem realizado testes de mísseis em ritmo sem precedentes este ano, e está pronta para realizar o sétimo teste nuclear a qualquer momento, segundo autoridades de Seul.

