ONU: emissão de gases de efeito estufa pode aumentar 10,6% até 2030

Se os países cumprirem seus atuais compromissos climáticos, as emissões globais de gases de efeito estufa aumentarão 10,6% até 2030, em comparação com os níveis de 2010, de acordo com relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado hoje (26).

O Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças Climáticas diz que uma redução de 43% nas emissões até 2030 é necessária para limitar o aquecimento a 1,5°C acima das temperaturas pré-industriais.

Com a expectativa de que os líderes mundiais se reúnam em Sharm el-Sheikh, no Egito, para a COP27, conferência do clima que se realiza a partir de 6 de novembro, especialistas disseram que mais ações são necessárias com urgência.

"Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Glasgow, no ano passado, todos os países concordaram em rever e fortalecer seus planos climáticos", disse Simon Stiell, secretário executivo da divisão da ONU para mudanças climáticas, em comunicado. "O fato de apenas 24 planos climáticos novos ou atualizados terem sido apresentados desde a COP26 é decepcionante."

Entre os países que atualizaram seus planos estão Bolívia, Vanuatu e Uganda, junto de grandes emissores como Índia e Indonésia. Esse último, que vê a maioria das emissões vir do desmatamento e da limpeza de turfeiras, agora diz que reduzirá os níveis de emissões em pelo menos 31,89% até 2030.

Globalmente, promessas inadequadas colocam o mundo no caminho de um aquecimento de 2,5°C até 2100.

Ainda assim, um aumento de 10,6% nas emissões representa pequeno avanço. Avaliação da ONU do ano passado mostrou que os países estavam a caminho de aumentar as emissões em 13,7% até 2030.

