Tempestade Julia deixa 25 mortos na América Central

O número de mortos pela Tempestade Julia subiu para pelo menos 25, disseram autoridades, com a maioria das vítimas em El Salvador e na Guatemala, enquanto a tempestade enfraquecida despejava fortes chuvas em faixa da América Central e no Sul do México.

Autoridades salvadorenhas relataram a morte de dez pessoas, incluindo cinco soldados, e disseram que mais de mil foram retiradas de suas casas.

Na Guatemala, oito morreram no domingo (9) e na segunda-feira, segundo autoridades, enquanto sete ficaram feridos e centenas afetados pela tempestade.

Autoridades de El Salvador e da Guatemala também cancelaram as aulas nessa segunda-feira.

Em Honduras, cinco vítimas foram confirmadas, incluindo uma mulher que morreu no domingo após ser arrastada pelas águas, e um menino de 4 anos em um barco que virou perto da fronteira com a Nicarágua na noite de sábado.

Os serviços de emergência do Panamá confirmaram duas mortes em consequência de fortes chuvas, com cerca de 300 pessoas retiradas de comunidades próximas à fronteira do país com a Costa Rica.

Julia chegou no domingo à costa caribenha da Nicarágua, antes de cruzar o Oceano Pacífico.

Na tarde de ontem, havia se dissipado e o que restava da tempestade estava se movendo para noroeste, a 24 quilômetros por hora sobre a Guatemala, perto da fronteira com o México, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

*É proibida a reprodução deste conteúdo.