Epicentro da covid-19 na China muda para Guangzhou

Houve aumento de novos casos de covid-19 em Guangzhou e outras cidades chinesas, mostram dados oficiais nesta terça-feira (8), com o centro manufatureiro global se tornando o mais recente epicentro da doença no país e testando a capacidade da cidade de evitar um lockdown ao estilo de Xangai.

Em toda a China, novas infecções transmitidas localmente subiram para 7.475 em nessa segunda-feira (7), de acordo com a autoridade de saúde, ante 5.496 no dia anterior, no maior número desde 1º de maio. Guangzhou foi responsável por quase um terço das novas infecções.

O aumento foi modesto para os padrões globais, mas significativo para a China, onde os surtos precisam ser rapidamente combatidos quando surgirem sob sua política de zero covid. Cidades economicamente vitais, incluindo a capital Pequim, estão exigindo mais testes de PCR para moradores e fechando bairros e até distritos em alguns casos.

O novo surto testará a capacidade do país de manter direcionadas suas medidas contra a doença, e pode diminuir as esperanças dos investidores de que a segunda maior economia do mundo possa aliviar restrições em breve.

"Estamos vendo um jogo entre vozes crescentes para afrouxar os controles e a rápida disseminação de casos de covid", disse Nie Wen, economista do Hwabao Trust em Xangai.

A crescente taxa de casos derrubou hoje os mercados de ações da China, mas as ações ainda não mostraram os grandes ganhos da semana passada.

