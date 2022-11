Infecções por covid-19 na China atingem recorde

A China registrou recorde de infecções por covid-19 nesta quinta-feira (24), com cidades em todo o país impondo lockdowns, testes em massa e outras restrições que estão alimentando a frustração e abalando as perspectivas da segunda maior economia do mundo.

A nova onda de infecções, quase três anos após o surgimento da pandemia na cidade central de Wuhan, lança dúvidas sobre as expectativas dos investidores de que a China afrouxe sua política rígida de covid-zero em breve, apesar das recentes medidas adotadas.

A corretora Nomura cortou sua previsão de Produto Interno Bruto (PIB) da China no quarto trimestre para 2,4%, em relação ao ano anterior (2,8%), e reduziu sua previsão de crescimento para o ano inteiro, de 2,9% para 2,8%, o que está muito aquém da meta oficial da China de cerca de 5,5 % este ano.

"Acreditamos que a reabertura ainda será um processo prolongado com altos custos", escreveu Nomura, também reduzindo a previsão de crescimento do PIB da China para o próximo ano de 4,3% para 4,0%.

A liderança da China manteve a política de covid-zero do presidente Xi Jinping, mesmo que grande parte do mundo esteja tentando coexistir com o vírus, afirmando que é necessário salvar vidas e evitar que o sistema médico seja sobrecarregado.

As 31.444 novas infecções locais por covid-19, nessa quarta-feira (23) quebraram um recorde estabelecido em 13 de abril, quando o centro comercial de Xangai foi atingido por lockdown em toda a cidade, de 25 milhões de habitantes, que durou dois meses.

Desta vez, no entanto, os grandes surtos são numerosos e distantes, com os maiores na cidade de Guangzhou, no Sul, e em Chongqing, no Sudoeste, embora centenas de novas infecções sejam relatadas diariamente em cidades como Chengdu, Jinan, Lanzhou e Xian.

Embora o número oficial de casos seja baixo para os padrões globais, a China tenta erradicar todas as cadeias de infecção, um desafio mais difícil, já que o país enfrenta o primeiro inverno lutando contra a variante Ômicron, altamente contagiosa.

A China começou recentemente a afrouxar algumas normas sobre testes em massa e quarentena, pois procura evitar medidas abrangentes, como lockdowns em toda a cidade.

Em vez disso, as cidades têm usado lockdowns mais localizados e muitas vezes sem aviso prévio. Muitas pessoas em Pequim disseram ter recebido recentemente avisos sobre lockdowns de três dias em seus conjuntos habitacionais.

