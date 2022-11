Russos recuam da margem do rio em frente a Kherson, na Ucrânia

A Rússia retirou tropas e administradores civis de localidades às margens do Rio Dnipro, em frente à cidade de Kherson, nesta terça-feira (15), em sinal de que os russos podem estar recuando ainda mais depois de entregar seu maior prêmio ucraniano na semana passada.

Após perdas no campo de batalha, Moscou promoveu aparentes ataques de longo alcance na capital ucraniana, Kiev, onde as sirenes de ataque aéreo soaram, duas explosões foram ouvidas e colunas de fumaça podiam ser vistas subindo do solo.

As forças ucranianas invadiram Kherson nos últimos dias para reivindicar o maior prêmio da guerra até agora, uma cidade que o presidente russo, Vladimir Putin, proclamou seis semanas atrás que seria para sempre da Rússia.

A Rússia havia dito que estava arrastando suas forças pelo Rio Dnipro para posições de mais fácil defesa na margem oposta. Mas, em um vídeo gravado na cidade de Oleshky, do outro lado de uma ponte desmoronada sobre o Dnipro, a partir de Kherson, não havia sinal de qualquer presença russa.

Nesta segunda-feira (14), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou a cidade de Kherson.



