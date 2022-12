Ataques da Ucrânia atingem Melitopol; lado russo diz que dois morreram

A Ucrânia atacou Melitopol ocupada, no sudeste do país, na noite deste sábado (10), disseram as autoridades ucranianas instaladas e exiladas pela Rússia na cidade.

As autoridades pró-Moscou disseram que um ataque com míssil matou duas pessoas e feriu 10, enquanto o prefeito exilado disse que dezenas de "invasores" foram mortos.

A Reuters não conseguiu verificar de imediato os relatos dos ataques ou mortes.

"Os sistemas de defesa aérea destruíram dois mísseis, quatro atingiram seus alvos", disse Yevgeny Balitsky, governador da parte ocupada da região de Zaporizhzhia, nomeado por Moscou, no aplicativo de mensagens Telegram. Ele disse que um "centro de recreação" onde as pessoas jantavam foi destruído no ataque ucraniano com mísseis HIMARS.

O prefeito exilado, Ivan Fedorov, disse em seu canal no Telegram que o ataque atingiu uma igreja que os russos transformaram em um ponto de encontro.

Vladimir Rogov, outro oficial instalado por Moscou na parte controlada pela Rússia de Zaporizhzhia, disse que um grande incêndio causado pelo ataque envolveu o centro recreativo. Ele postou um vídeo de uma estrutura em chamas.

Os lançadores múltiplos de foguetes HIMARS estão entre as armas mais eficazes da Ucrânia na guerra, disparando com precisão contra centenas de alvos, incluindo postos de comando russos. Na -feira, os Estados Unidos disseram que enviariam mais ajuda a Kiev para fortalecer suas defesas aéreas e derrotar drones.

O Ministério da Defesa da Rússia disse, neste (11), que suas forças de defesa aérea derrubaram cinco foguetes HIMARS nas últimas 24 horas perto das cidades de Donetsk e Melitopol.

Um conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, Oleksiy Arestovych, disse que Melitopol, um importante centro industrial e de transporte ocupado pela Rússia desde março, é fundamental para a defesa do sul. "Toda a logística que liga as forças russas na parte oriental da região de Kherson e todo o caminho até a fronteira russa perto de Mariupol é realizada através dele", disse Arestovych em uma entrevista em vídeo nas redes sociais. "Se Melitopol cair, toda a linha de defesa até Kherson desmorona. As forças ucranianas ganham uma rota direta para a Crimeia."

Não houve comentários imediatos do exército ucraniano sobre os ataques. No início do dia, o comando central das Forças Armadas da Ucrânia disse que estava conduzindo ataques em Melitopol.

O Ministério da Defesa russo também disse que suas forças continuaram as operações ofensivas perto da cidade de Lyman, na região de Donetsk, e repeliram os contra-ataques ucranianos. O ministério russo usa o nome russo da cidade, Krasny Liman.

