Nevasca e baixas temperaturas ameaçam atrapalhar viagens nos EUA

Uma tempestade de inverno em formação deve trazer condições frias em grande parte dos Estados Unidos (EUA) nesta semana, incluindo nevascas que provavelmente causarão atrasos nas viagens antes do fim de semana do Natal, disseram meteorologistas.

As regiões Centro-Oeste e dos Grandes Lagos podem sofrer grande nevasca a partir de quinta-feira (22), enquanto o ar frio que se move para o leste pode trazer um congelamento repentino, causando rápida queda de temperatura em todo o país, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

"Não parece um bom dia para viajar pelo meio-oeste na sexta-feira", disse Greg Carbin, chefe de operações de previsão do Centro de Previsão do Tempo do NWS. "Definitivamente parecerá inverno quase de costa a costa."

Aeroportos e estradas de Chicago para as áreas de St. Louis podem sofrer interrupções a partir de quinta-feira, enquanto o resto do país enfrenta a queda das temperaturas, alertou.

O maior risco existe nos estados do Kansas, Nebraska e Iowa, bem como partes do Wisconsin, Illinois, Indiana e Michigan. A quantidade de neve pode exceder 30 centímetros, afirmou Carbin.

Os estados do Sul podem ter chuvas e trovoadas até quinta-feira, e as temperaturas podem cair significativamente em seguida. As temperaturas do vento frio na costa do Golfo podem chegar a -1ºC, acrescentou.

"As temperaturas do vento frio serão geladas", disse ele.

O NWS também alertou sobre o frio "de gelar os ossos" em partes do estado de Washington, por meio dos estados da Planície do Norte, incluindo Montana, Wyoming e as Dakota.

Partes de Montana podem ver o termômetro registrar menos -29ºC na terça-feira, de acordo com o NWS.

