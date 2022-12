Nevasca nos EUA continua e deixa mais mortos na cidade de Buffalo

Uma forte nevasca, que causou mortes, atingiu a cidade de Buffalo, no estado norte-americano de Nova York, neste dia de Natal. Pessoas ficaram presas em seus carros, houve quedas de energia e aumento do número de mortos, em decorrência da forte tempestade de inverno que atinge os Estados Unidos (EUA).

Vinte e oito pessoas morreram até agora em incidentes relacionados ao clima em todo o país, de acordo com a NBC News. A CNN relatou um total de 26 mortes.

Mark Poloncarz, da administração do condado de Erie, disse que o número de mortos pela tempestade aumentou de três para sete durante a noite na região de Buffalo, no extremo oeste de Nova York, onde a neve neste domingo elevou o acúmulo total a quase 1,2 metro de altura.

Alguns dos mortos foram encontrados hoje em carros e em bancos de neve, afirmou Poloncarz, acrescentando que o número ainda pode aumentar.

"Este não é o Natal que nenhum de nós esperava, mas tente ter um Natal o mais feliz possível hoje", disse o administrador no Twitter. "Minhas mais profundas condolências às famílias que perderam entes queridos.

Christina Klaffka, de 39 anos, viu as telhas explodirem na casa de seu vizinho e ouviu as janelas chacoalharem com "ventos semelhantes a furacões". Ela foi afetada pela falta de energia, junto com toda a vizinhança, na noite desse sábado, e ainda estava sem eletricidade na manhã de hoje.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, informou que havia entrado em contato com a Casa Branca e que o governo Biden apoiará o pedido de uma declaração federal de desastre.

"Esta vai ficar na história como a tempestade mais devastadora de Buffalo, e ainda estamos no meio dela", disse Hochul.

A nevasca foi resultado de um poderosa tempestade de inverno que causou temperaturas geladas nas Grandes Planícies do Norte até a fronteira dos EUA com o México, desde meados da semana passada. A tempestade estava se movendo para o leste no domingo, depois de derrubar a energia de milhões de pessoas no fim da semana passada e causar cancelamentos de voos durante o movimentado período de férias.

Mais de 1.600 voos nos EUA foram cancelados até o meio-dia deste domingo, de acordo com o rastreador de voos FlightAware.

Autoridades em Kentucky confirmaram que houve pelo menos três mortes relacionadas à tempestade no estado. Em Ohio, pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas em acidentes automobilísticos. Um engavetamento de 50 veículos fechou a Ohio Turnpike em ambas as direções, durante nevasca perto de Toledo na sexta-feira.

