Novos ataques russos atingem várias cidades ucranianas

Uma nova onda de bombardeios das forças de Moscou atingiu, nas últimas horas, várias cidades ucranianas, o que provocou mais cortes de energia. Foram ouvidas várias explosões no centro de Kiev.

Os sistemas de defesa aérea ucraniana entraram em ação em todo o país e os alarmes sonoros de aviso à população foram acionados.

“Não abandonem os abrigos! O ataque à capital é mantido!”, escreveu o presidente da câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, na plataforma de mensagens Telegram.

O governador da região de Kiev afirmou que a “Rússia estava a atacar maciçamente a Ucrânia”.

Também os administradores de Kharkiv, na região do Mar Negro, e Poltava, no centro-leste do país, anunciaram que as duas cidades estavam sem eletricidade, após os ataques da madrugada desta sexta-feira (16).

Além de Kiev, a capital, as sirenes de aviso sonoro foram ouvidas nas regiões de Dnipro, Ternipol, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Donetsk, Kivrohrad, Zhytomyr, Khmelnytskyi e Vinnytsia.Algumas linhas ferroviárias ficaram paradas devido à falta de energia.

Os ataques contra infraestruturas de produção e distribuição de energia fazem parte da nova estratégia militar da Rússia, no momento em que se registra baixa significativa das temperaturas na região.

Moscou considera que os ataques às infraestruturas básicas são legítimos. Para a Ucrânia, são um crime de guerra.

Na quarta-feira (14), a Rússia tinha lançado 13 drones de fabricação iraniana na região da capital ucraniana. Não foram notificadas mortes, mas alguns edifícios ficaram danificados.

