Sobe para 62 número de mortes em naufrágio no Sul da Itália

As equipes de resgate recuperaram mais três corpos do mar, nesta segunda-feira (27), depois do naufrágio que ocorreu na madrugada de domingo perto da cidade italiana de Crotone, na Calábria. O número de mortos sobe, assim, para 62, de acordo com as autoridades. Entre as vítimas há crianças e um bebé.

As operações de resgate ocorrem desde ontem, tendo sido resgatados 62 corpos. Agora de manhã, as autoridades encontraram no mar três vítimas: um homem na praia junto do local onde ocorreu o naufrágio, outro a 400 metros do mar e um terceiro, encontrado por um barco patrulha em Le Castella, perto do local do acidente.

As operações de resgate estão a cargo da Capitania dos Portos e da Guarda Financeira e, desde as primeiras horas da manhã, além de mergulhadores estão sendo utilizados helicópteros.

De acordo com os sobreviventes, no barco que partiu há quatro dias da costa turca, estavam cerca de 200 imigrantes do Iraque, Irã, Afeganistão e Síria.

“Alguns sobreviventes dizem que havia 120 pessoas a bordo; outros dizem 200”, disse à imprensa italiana Sergio Tedesco, comandante da força policial local. "É dificil saber os números exatos, só nos resta esperar. Talvez quando o mar estiver mais calmo voltem mais corpos, mesmo depois de uma semana".

Os restos do barco, que se partiu em dois depois de bater nas rochas, estão espalhados ao longo da costa, assim como alguns pertences dos passageiros, incluindo sapatos, mochilas e uma bóia de borracha de criança.

Entre as mortes registradas até agora, 14 são de menores, incluindo várias crianças e um recém-nascido, e 33 mulheres, segundo o Ministério italiano do Interior.

Dos 81 sobreviventes, 19 tiveram que ser internados no hospital, enquanto os restantes foram transferidos para o centro de acolhimento na cidade vizinha de Isola di Capo Rizutto.

