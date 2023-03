Pandemia foi terceira causa de morte em 2020 na UE

A principal causa de morte em 2020 na União Europeia (UE) foram as doenças cardiovasculares e não a covid-19, que ficou em terceiro lugar no ano em que se tornou pandemia, informou hoje (7) o Gabinete de Estatísticas da UE, o Eurostat.

De acordo com os dados, as doenças cardiovasculares - que afetam o sistema circulatório, ou seja, o coração e os vasos sanguíneos (artérias, veias e vasos capilares) - foram, no ano em que a pandemia da covid-19 chegou à Europa, a principal causa de morte em 23 Estados-membros, com exceção da Dinamarca, França, Irlanda e dos Países Baixos, onde prevaleceram as mortes por câncer.

Esses dois grupos de doenças foram os que mais causaram mortes na UE, com um total de 1,7 milhão de óbitos por doenças cardiovasculares e 1,2 milhão por câncer.

No ano em que a pandemia começou, a covid-19 - causada pelo vírus SARS-CoV-2 - foi a terceira maior causa de morte, com quase 439 mil.

Segundo os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), até 28 de fevereiro deste ano a pandemia - declarada em 11 de março de 2020 - já tinha causado 6.859.093 mortes em todo o mundo.

