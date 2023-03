Seca "sem precedentes" na Argentina atinge agricultores e economia

Uma seca histórica que atinge as safras da Argentina está aprofundando a crise econômica do gigante exportador de grãos, arrasando os agricultores na região dos Pampas, aumentando os temores de inadimplência e colocando em risco as metas acordadas com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O país, maior exportador mundial de soja processada e terceiro maior de milho, está passando pela pior seca em mais de 60 anos, o que levou a repetidos cortes acentuados nas previsões de colheita de soja e milho.

As projeções foram revisadas novamente para baixo nessa quinta-feira (9) pela bolsa de grãos de Buenos Aires, depois que a bolsa de Rosário reduziu a perspectiva de produção de soja para 27 milhões de toneladas, a menor desde a virada do século.

"Estamos enfrentando um evento climático sem precedentes", disse Julio Calzada, chefe de pesquisa econômica da Bolsa de Rosário, à Reuters, acrescentando que os agricultores enfrentam perdas de US$ 14 bilhões e 50 milhões de toneladas a menos na produção de grãos de soja, milho e trigo.

"É inédito que as três safras fracassem. Estamos todos esperando que chova", acrescentou.

A seca é um duro golpe para a Argentina. Ela ocorre no momento em que o país se prepara para eleições gerais em outubro, luta contra uma inflação de 99% e enfrenta dficuldade com pagamentos de dívidas locais e internacionais aos detentores de títulos e ao FMI.

Com os grãos sendo o principal produto de exportação do país, os planos para reconstruir as esgotadas reservas em divisas estão estagnados, levando a negociações com o Fundo Monetário Internacional para afrouxar as metas de acúmulo de reservas para o ano. Os analistas também cortaram as perspectivas do Produto Interno Bruto (PIB).

As bolsas de grãos alertaram que as previsões de soja e milho podem cair ainda mais se não chover. A previsão para a soja da Bolsa de Rosário já está no menor nível desde a temporada 1999/2000, e a expectativa de rendimento é a pior desde 1996/97.

"Do que esperávamos (no início da campanha) até a situação de hoje, não sei se vamos produzir metade disso", disse Miguel Calvo, produtor de soja na província central de Córdoba.

