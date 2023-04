Missão Juice: sonda científica europeia já está a caminho de Júpiter

A sonda científica Juice, da Agência Espacial Europeia (ESA), já está em órbita terrestre. Passava poucos minutos das 13h (horário Local) quando o poderoso foguete Ariane V decolou do porto espacial da ESA, em Kourou, na Guiana Francesa.

Os últimos segundos do lançamento do Ariane foram seguidos de muita expectativa no centro de controle da missão, depois de o lançamento ter sido cancelado ontem por más condições meteorológicas.

Passados 28 minutos da decolagem, a sonda Juice separou-se do lançador que a levou até a órbita terrestre, para iniciar a longa viagem até Júpiter.

Uma hora e 18 minutos após o lançamento, o diretor de voo da missão, o português Bruno Sousa, confirmava que todo os paineis solares da Juice estavam abertos e recolhendo energia para alimentar a sonda e todos os instrumentos de navegação até Júpiter.

Missões

Esta não é a primeira vez que que sondas exploratórias são enviadas a Júpiter. Por lá passaram as Pionner 10 e 11 (1973/74), as Voyager I e II (1979), Galileo (1995), Ulysses (1992), Cassini-Huygens (2000), New Horizons (2007) e Juno, desde 2016, ainda operacional.

Mas a missão da Juice, a primeira de classe grande no programa Cosmic Vision 2015-2035, embora vá para a órbita do gigante gasoso, tem como finalidade primária estudar as três das quatro grandes luas de Júpiter, durante três anos.

Equipada com um conjunto de sensores remotos, geofísicos e instrumentos, a missão analisará as luas como objetos planetários e possíveis habitats. Aproveitando a boleia, a sonda da ESA explorará também o ambiente complexo de Júpiter em profundidade e estudará o sistema mais amplo como um arquétipo para gigantes gasosos existentes em todo o universo.

A missão só apresentará os primeiros dados científicos por 2032, já que a sonda vai demorar sete anos e meio para chegar a Júpiter.

