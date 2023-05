Rússia ameaça ataque nuclear se ucranianos receberem armas de aliados

O vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, alertou que a Rússia lançará um ataque nuclear preventivo na Ucrânia se o país receber armas dos aliados. Ele disse que o Ocidente está subestimando seriamente o risco de uma guerra nuclear e que, para já, as negociações entre Moscou e Kiev são impossíveis.

"Há leis inexoráveis na guerra. Se houver [o fornecimento à Ucrânia de] armas nucleares, um ataque preventivo terá de ser lançado", declarou Medvedev, citado nesta sexta-feira pela agência oficial russa TASS, durante uma visita ao Vietnã.

O vice-presidente, aliado próximo de Vladimir Putin, acrescentou que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão expandindo os tipos de armas enviados para a Ucrânia e que o regime de Kiev provavelmente receberá caças (F-16) e armas nucleares.

"Mas isso significa que mísseis com cargas nucleares cairão" sobre os ucranianos, disse Medvedev, presidente da Rússia entre 2008 e 2012 e atual líder do Rússia Unida, o partido político ligado ao Kremlin.

"Os ocidentais não percebem isso e acreditam que não chegará a isso".A Rússia, que tem mais armas nucleares do que qualquer outro Estado, tem afirmado repetidamente que o Ocidente está envolvido numa guerra contra a Rússia por causa da Ucrânia, que pode se transformar num conflito muito maior.

No mesmo discurso, Dmitry Medvedev afirmou que as negociações com a Ucrânia são "impossíveis" enquanto Volodymyr Zelensky estiver no poder.

"Termina sempre tudo em negociações, e isso é inevitável, mas enquanto essas pessoas estiverem no poder, a situação para a Rússia não mudará com negociações", observou Medvedev, citado pela Reuters.

As declarações de Medvedev foram dadas após o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, ter anunciado, nessa quinta-feira, o início da transferência de armas nucleares táticas russas para o seu território. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, enfatizou que a transferência de armas nucleares táticas na Bielorrússia não significa que serão entregues ao país aliado.

"A Rússia não está entregando armas nucleares à Bielorrússia. O controle sobre essas armas e a decisão de usá-las permanece do lado russo", disse Shoigu.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.