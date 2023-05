Técnicos da Coreia do Sul inspecionarão usina de Fukushima 1, no Japão

Os governos japonês e sul-coreano afirmaram neste sábado (13) que Seul irá enviar especialistas à danificada usina nuclear Fukushima 1, no nordeste do Japão, para uma inspeção de quatro dias.

Não foram divulgados detalhes no anúncio feito pelos dois governos. Segundo o comunicado, autoridades ainda discutirão o cronograma da visita.

O Japão planeja liberar a água tratada e diluída da usina no oceano. A instalação sofreu um derretimento triplo num terremoto e tsunami em março de 2011. A água usada para esfriar o combustível derretido se mistura à chuva e água subterrânea, e é tratada para remover a maioria das substâncias radioativas antes de ser armazenada.

Água diluída

Contudo, o líquido ainda contém trítio [isótopo de hidrogênio]. A água tratada será diluída para reduzir os níveis de trítio antes de ser descartada no mar. A concentração do trítio será reduzida para um sétimo dos padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para água potável.

O primeiro-ministro do Japão, Kishida Fumio, revelou, em uma entrevista coletiva, após a cúpula no último domingo com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que os dois tinham concordado sobre o envio da equipe de especialistas ao Japão. Kishida disse que o governo japonês pretende explicar o plano de forma franca, usando evidências científicas com alto grau de transparência. Acrescentou que está consciente de que há temores, na Coreia do Sul, sobre a segurança do plano.

