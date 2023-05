Ucrânia diz que avança pelos flancos de Bakhmut para cercar russos

A Ucrânia informou que suas forças ao norte e ao sul de Bakhmut estavam avançando nesta segunda-feira (22) para cercar os russos, dentro da cidade em ruínas que Moscou diz ter capturado no fim de semana, após a batalha mais sangrenta na Europa entre tropas terrestres desde a Segunda Guerra Mundial.

A afirmação da Rússia, no sábado (20), de que finalmente conquistou os últimos quarteirões de Bakhmut, encerraria uma batalha que os dois lados chamaram de moedor de carne e deu a Moscou a primeira chance de declarar vitória substancial em mais de dez meses.

Mas, mesmo enquanto os russos avançavam dentro de Bakhmut, suas forças nos arredores norte e sul da cidade recuavam no ritmo mais rápido da guerra em seis meses, dando a ambos motivos para afirmar que o ímpeto havia mudado em seu caminho.

Moscou diz que a captura de Bakhmut abre caminho para novos avanços no Leste da Ucrânia. Os ucranianos afirmam que seu avanço nos flancos das forças russas foi mais significativo do que a retirada dentro da cidade, e que os reforços russos enviados para manter Bakhmut enfraquecerão as linhas de Moscou em outros lugares.

"Por meio de nosso movimento nos flancos - ao norte e ao sul - conseguimos destruir o inimigo", disse a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar.

"Ao mover-se pelos flancos e ocupar certas áreas ali, nossas Forças Armadas tornam muito difícil para o inimigo permanecer na cidade."

As forças ucranianas ainda estão avançando, particularmente ao sul de Bakhmut, declarou Maliar, embora tenha dito que a intensidade dos combates no flanco norte diminuiu por enquanto. A Reuters não pôde verificar de forma independente a situação em nenhum dos locais.

Maliar também disse que a Ucrânia ainda mantém posição dentro da própria cidade, embora monitores independentes digam que é improvável uma presença substancial ucraniana remanescente.

"Os mercenários do Grupo Wagner provavelmente garantiram as fronteiras administrativas ocidentais de Bakhmut, enquanto as forças ucranianas continuam a priorizar os contra-ataques nos arredores da cidade", disse o Instituto para o Estudo da Guerra nesta segunda-feira.

A batalha dentro de Bakhmut até agora tem sido liderada por Wagner, um exército privado russo cujo líder Yevgeny Prigozhin tem emitido mensagens diárias de áudio e vídeo zombando da liderança das Forças Armadas regulares da Rússia e acusando-as de abandonar os flancos mesmo com o avanço das próprias forças.

Na última mensagem hoje, ele repetiu a promessa de retirar suas tropas de Bakhmut, começando em três dias, e entregar a defesa da cidade recém-capturada às tropas regulares.

O Ministério da Defesa de Moscou reconheceu que algumas tropas russas recuaram para fora de Bakhmut na semana passada, mas negou a repetida afirmação de Prigozhin de que os flancos estavam desmoronando ou que os militares retiveram munição de Wagner.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.