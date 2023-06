Ataques de mísseis russos deixaram 3 mortos em Odessa e 3 em Donetsk

Ataques russos noturnos com mísseis mataram três pessoas na cidade de Odessa, no Mar Negro, e três na região de Donetsk, no Leste da Ucrânia, disseram autoridades ucranianas nesta quarta-feira (14).

Os três mortos em Odessa estavam em depósito de uma rede de varejo, que foi incendiado durante ataque que danificou um centro comercial, uma instituição educacional, um complexo residencial, estabelecimentos de alimentação e lojas, segundo as Forças Armadas da Ucrânia.

Vídeos e fotos postados na internet por uma autoridade local mostraram prédios de vários andares sem partes de paredes e janelas quebradas, e bombeiros lutando contra as chamas no que parecia ser um armazém.

Pavlo Kyrylenko, governador da região de Donetsk, disse que duas pessoas foram mortas na cidade de Kramatorsk e uma na cidade industrial de Kostiantynivka.

"Os mísseis atingiram casas particulares nas cidades e causaram danos significativos: em Kramatorsk, pelo menos cinco casas foram destruídas e cerca de duas dezenas danificadas, em Kostiantynivka, duas foram destruídas e 55 danificadas", declarou Kyrylenko.

A Força Aérea da Ucrânia disse ter destruído três mísseis e nove drones russos durante os ataques noturnos, os mais recentes lançados pela Rússia desde sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

Na região de Sumy, no Nordeste do país, o gabinete do promotor ucraniano informou que quatro trabalhadores florestais e dois civis foram mortos quando seu carro foi atacado nessa terça-feira, em uma floresta perto da fronteira com a Rússia.

A Reuters não pôde verificar os relatos de forma independente. Não houve comentários imediatos da Rússia. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia negam ter civis como alvo em suas operações militares.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.