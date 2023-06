Combates aumentam na capital do Sudão com fim de cessar-fogo de 3 dias

Confrontos pesados ocorrem entre facções militares rivais em várias partes da capital do Sudão nesta quarta-feira (21), quando um cessar-fogo de 72 horas terminou com vários relatos de violações, disseram testemunhas.

Pouco antes do fim da trégua às 6h (horário local), havia relatos de confrontos em todas as três cidades que compõem a capital ampliada ao redor da confluência do Nilo: Cartum, Bahri e Omdurman.

O Exército do Sudão e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) lutam entre si há mais de dois meses, causando destruição na capital, provocando violência generalizada na região de Darfur e levando mais de 2,5 milhões de pessoas a fugir de suas casas.

Testemunhas disseram que aeronaves do Exército fizeram ataques aéreos em Bahri, e a RSF respondeu com fogo antiaéreo. Elas relataram fogo de artilharia e confrontos pesados ​​em Omdurman e combates terrestres no sul de Cartum.

Moradores também relataram confrontos perto de um acampamento do Exército no estado de Kordofan do Sul, onde uma grande força rebelde que não está claramente alinhada com nenhuma das facções que lutam em Cartum está se mobilizando.

O cessar-fogo foi o mais recente de vários acordos de trégua negociados pela Arábia Saudita e os Estados Unidos em negociações em Jeddah.

Como em cessar-fogos anteriores, houve relatos de violações por ambos os lados.

